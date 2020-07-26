Жители Заонежья в Карелии вынуждены добираться до своих деревень на лодках

Деревни, располагающиеся на островах в окрестностях Кижи, остались без связи с большой землей.

В редакцию "Столицы на Онего" обратились жители Заонежья, старающиеся из-за отсутствия социальных рейсов водным транспортом.

"Большая часть деревень Кижских шхер лишена транспорта. В прошлые годы хотя бы два раза в неделю Кометы ходили. В этом году их нет! Народ добирается лодками через Большое Онего, когда погода позволяет. И то, только те, у кого есть лодка или добрые соседи.

Про Великую Губу доблестное Кижское Ожерелье тоже забыло...." – пишут читатели.

Ранее в Минтрансе Карелии объяснили задержку открытия социальных рейсов эпидемиологической ситуацией. Из-за коронавируса сроки всех процедур были сдвинуты. В министерстве пообещали, что социальные рейсы водным транспортом по маршруту "Петрозаводск – Сенная Губа – Великая Губа" откроют в последний месяц лета.