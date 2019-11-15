Жителя Карелии арестовали за нарушение условий домашнего ареста

Обвиняемый, систематически нарушавший условия домашнего ареста, взят под стражу, сообщили в прокуратуре Карелии.

Основанием для изменения меры пресечения явилось неоднократное нарушение обвиняемым соблюдения условий исполнения домашнего ареста.

Мужчина в течение месяца более 10 раз покидал место своего жительства.

Кондопожский городской суд изменил обвиняемому меру пресечения, заключив его под стражу до окончания предварительного следствия.

Ранее бывшего замгубернатора Мурманской области отпустили из колонии Карелии под домашний арест.