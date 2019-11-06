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Новости. Общество
06:40, 06 Ноября 2019
фото: Мария ПАШЕНКОВА/murmansk.kp.

Бывшего замгубернатора Мурманской области отпустили из колонии Карелии под домашний арест

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Суд перевел экс-замгубернатора Мурманской области Игоря Бабенко из сегежской колонии под домашний арест.

Сегежский городской суд Республики Карелия изменил наказание бывшему заместителю губернатора Мурманской области Игорю Бабенко, приговоренному к 3,5 годам лишения свободы за злоупотребления полномочиями. Вместо нахождения в колонии экс-чиновник будет отбывать оставшийся срок по месту проживания, у себя дома, сообщил во вторник ТАСС адвокат Бабенко Алексей Токарев.

"Игорь Леонидович (Бабенко), когда прибыл в колонию, подготовил документы с участием местного защитника и самостоятельно подал заявление в суд с требованием об изменении вида наказания. И Сегежским городским судом было удовлетворено данное требование, данное заявление, ввиду которого суд принял следующее: заменить вид наказания в виде отбывания в колонии общего режима на ограничение права. Но ограничение права выражено в форме такой, как домашний арест. Таким образом, Игорь Леонидович отбывает наказание по месту своего проживания. Он ограничен на сегодняшний день в праве свободы перемещения", - сказал собеседник агентства.

Токарев также отметил, что сегежский суд не изменил срок наказания. "Октябрьским районным судом города Мурманска было принято решение о 3,5 годах лишения свободы в колонии общего режима. С учетом отбытого в период предварительного следствия ему осталось отбывать примерно 2 года. Из двух лет около полугода он отбыл наказание в колонии общего режима. Соответственно, ему осталось 1,5 года", - пояснил адвокат.

Подробности дела

В апреле 2019 года Октябрьский районный суд Мурманска приговорил Бабенко к лишению свободы сроком на 3 года 6 месяцев колонии общего режима за злоупотребления полномочиями. В конце апреля прокуратура Мурманской области внесла апелляционное представление на приговор суда. Надзорный орган считает вынесенный приговор слишком мягким и требовал ужесточения наказания. Ранее сообщалось, что приговор был обжалован и стороной защиты, которая настаивает на наказании, не связанном с лишением свободы, поскольку "у Бабенко не было личной заинтересованности".

Ранее сообщалось, что Октябрьский суд Мурманска постановил заключить под стражу бывшего заместителя губернатора Бабенко, которому предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере. Бабенко уволился из правительства Мурманской области в конце сентября по собственному желанию. Согласно материалам дела, он создал преступную схему по заключению контрактов между управлением по обеспечению деятельности правительства Мурманской области и фиктивными подрядчиками. В результате бюджетные средства обналичивались и использовались участниками преступной схемы по своему усмотрению, считает следствие.

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