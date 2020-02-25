Жителя Карелии будут судить за хранение наркотиков

Житель Прионежского района обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.
По версии следствия, в декабре 2019 года мужчина в Петрозаводске с помощью Интернета приобрел наркотики для личного потребления. Обвиняемый забрал наркотик из тайника и привез в п. Новая Вилга, где был задержан сотрудниками полиции.
Ранее житель Карелии уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.
Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд.
Максимальная санкция – три года заключения.
Ранее жителя Карелии с наркотиками задержали в городе-курорте.
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