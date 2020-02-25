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Жителя Карелии будут судить за хранение наркотиков

Новости. Криминал
13:22, 26 Февраля 2020
фото: коллаж © pxhere / Столица на Онего
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Житель Прионежского района обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, в декабре 2019 года мужчина в Петрозаводске с помощью Интернета приобрел наркотики для личного потребления. Обвиняемый забрал наркотик из тайника и  привез в п. Новая Вилга, где был задержан сотрудниками полиции.

Ранее житель Карелии уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств.

Уголовное дело направлено в Прионежский районный суд.

Максимальная санкция – три года заключения.

Ранее жителя Карелии с наркотиками задержали в городе-курорте.

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