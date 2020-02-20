Жителя Карелии с наркотиками задержали в городе-курорте

Мужчина вызвал подозрения у правоохранителей, сообщили в МВД Сочи.

Полицейские на одной из улиц города-курорта ночью остановили для проверки документов молодого человека, который вызвал подозрение.

В итоге у 26 летнего жителя Карелии правоохранители нашли 17 полимерных свертков с метилэфедроном. Общая масса составила около 10 г.

Злоумышленник собирался продать наркотики на территории Сочи путем осуществления тайниковых закладок.

Возбуждено уголовное дело.

Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.

Ранее полицейские Карелии разоблачили банду наркоторговцев с главарем.