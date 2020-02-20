890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Поворот налево запретили на одном из перекрестков Петрозаводска 2
Сегодня 09:16
"Мы должны определиться, во что верим!" 4
Сегодня 11:16
Пессимизм в розничной торговле в Карелии усиливается 3
Сегодня 09:20
Без пяти минут министр назвал свои приоритеты в развитии экономики Карелии 5
Сегодня 11:36
В Карелии семья ребенка, сломавшего позвоночник в детсаду, отсудила 120 тысяч рублей 3
Сегодня 06:40

Жителя Карелии с наркотиками задержали в городе-курорте

Новости. Криминал
16:21, 20 Февраля 2020
фото: © МВД Сочи
Загрузка...

Мужчина вызвал подозрения у правоохранителей, сообщили в МВД Сочи.

Полицейские на одной из улиц города-курорта ночью остановили для проверки документов молодого человека, который вызвал подозрение.

В итоге у 26 летнего жителя Карелии правоохранители нашли 17 полимерных свертков с метилэфедроном. Общая масса составила около 10 г.

Злоумышленник собирался продать наркотики на территории Сочи путем осуществления тайниковых закладок.

Возбуждено уголовное дело. 

Мужчине грозит до 20 лет колонии.

Подозреваемый заключен под стражу. Ведется следствие.

Ранее полицейские Карелии разоблачили банду наркоторговцев с главарем.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение
15.02.2020, 10:32
У Железнодорожного вокзала в Петрозаводске теперь можно припарковаться только за деньги (ФОТОФАКТ)
17.02.2020, 17:35
Захватившие лесное озеро в Карелии бизнесмены набросились на рыбаков с пистолетом
17.02.2020, 17:15
Как захватили лесное озеро в Карелии
15.02.2020, 17:49
"Вы стройте у себя рядом с домом! Вы почему рядом с нашими домами строите?"

Аналитика

Сегодня 17:19
Политкухня
Элиссан Шандалович: "Северные надбавки с первого дня работы – важная мера поддержки молодежи"
Председатель Законодательного Собрания Карелии прокомментировал законопроект, принятый сегодня депутатским корпусом в первом чтении.
"Сегежа будет дышать чистым и свежим воздухом"
Сегодня 16:53
"Мы должны определиться, во что верим!" 4
Сегодня 11:16
Послание президента и покупка новой квартиры: прямая связь
19.02.2020 09:40
"Мы должны с ними бороться" 46
18.02.2020 16:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 15:02
Без политики
Костная клиника: кровь почистили - и вдруг отступил былой недуг
Метод внутривенной лазерной очистки крови (ВЛОК) часто называют "волшебной пилюлей" для организма.
Что подарить мужчинам на 23 февраля
Сегодня 14:44
Историки разошлись в памятных датах 5
19.02.2020 12:31
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о предстоящих поправках в Конституцию
19.02.2020 16:30
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»