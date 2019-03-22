Жителя Карелии будут судить за кражу и поджог квартиры

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Мужчину обвиняют в краже имущества и поджоге квартиры в Пудоже, сообщили в прокуратуре Карелии.
Прокуратура Пудожского района утвердила обвинительное заключение в отношении 50-летнего местного жителя по уголовному делу о краже имущества из жилища и поджоге дома.
В июне обвиняемый в отсутствие хозяина проник в дом своего знакомого в Пудоже, откуда похитил две бензомоторные пилы, телевизор и DVD-проигрыватель общей стоимостью более 22 тысяч рублей. Затем злоумышленник вернулся к квартире и поджег ее.
Уголовное дело направлено в районный суд для рассмотрения по существу.
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