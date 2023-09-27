Жителя Карелии будут судить за попытку обмануть государство при строительстве своего дома

Следствие представило доказательства того, что житель Олонца использовал поддельные документы, сообщили в Следкоме Карелии.

В Олонце завершилось расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в использовании заведомо подложного документа

По данным следствия, 31-летний мужчина в 2023 году предоставил в налоговые органы поддельные документы о затраченном на строительство нового дома миллионе рублей. Благодаря этому он незаконно получил право на налоговый вычет в размере 126 тысяч 232 рублей.

После сбора доказательств уголовное дело было направлено в суд для рассмотрения по существу.