Жителя Карелии будут судить за попытку убить рыбака топором

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В рыбацком доме в акватории Беломорканала пьяный мужчина пытался убить знакомого топором, сообщили в Следкоме карелии
По версии следствия, в марте 2018 года обвиняемый находился вместе с компанией мужчин в рыбацком доме, расположенном на безымянном острове в акватории Беломорско-Балтийского канала. Пьяный мужчина напал на одного из знакомых и ударил его топором по голове, после чего скрылся с места происшествия.
Находящиеся в доме мужчины организовали доставку потерпевшего в лечебное учреждение, где ему была оказана своевременная медицинская помощь. Мужчина остался жив.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.
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