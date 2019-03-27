Жителя Карелии будут судить за попытку убить рыбака топором

В рыбацком доме в акватории Беломорканала пьяный мужчина пытался убить знакомого топором, сообщили в Следкоме карелии

По версии следствия, в марте 2018 года обвиняемый находился вместе с компанией мужчин в рыбацком доме, расположенном на безымянном острове в акватории Беломорско-Балтийского канала. Пьяный мужчина напал на одного из знакомых и ударил его топором по голове, после чего скрылся с места происшествия.

Находящиеся в доме мужчины организовали доставку потерпевшего в лечебное учреждение, где ему была оказана своевременная медицинская помощь. Мужчина остался жив.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.