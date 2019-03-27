Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Криминал
15:31, 27 Марта 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Владимир Смирнов

Жителя Карелии будут судить за попытку убить рыбака топором

Загрузка...

В рыбацком доме в акватории Беломорканала пьяный мужчина пытался убить знакомого топором, сообщили в Следкоме карелии

По версии следствия, в марте 2018 года обвиняемый находился вместе с компанией мужчин в рыбацком доме, расположенном на безымянном острове в акватории Беломорско-Балтийского канала. Пьяный мужчина напал на одного из знакомых и ударил его топором по голове, после чего скрылся с места происшествия.

Находящиеся в доме мужчины организовали доставку потерпевшего в лечебное учреждение, где ему была оказана своевременная медицинская помощь. Мужчина остался жив.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Наказание за данное преступление предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.03.2019, 19:40
Поклонники обсуждают "округлившуюся" 47-летнюю Леру Кудрявцеву
23.03.2019, 13:00
ВИДЕО: В Петрозаводске сотрудники ГИБДД ведут скрытое наблюдение за водителями
23.03.2019, 21:40
Звезды Comedy Woman сделали фото 18+
23.03.2019, 14:46
ФОТО и ВИДЕО: Участники митинга в Петрозаводске потребовали отставки действующей власти
26.03.2019, 09:21
Водителей Петрозаводска ждут "сплошные" проверки ГИБДД
25.03.2019, 07:15
РПЦ планирует вернуть здание Дома офицеров в Петрозаводске

Аналитика

25.03.2019 14:18
Капитал
Войница против Минсельхоза: приказ оспорят в суде 2
Жители рунопевческой деревни на севере Карелии встали на защиту озера от форелеводов.
"Нам не нужна такая стабильность!" 3
25.03.2019 11:50
МегаФон отчитался о росте скачиваемого трафика
22.03.2019 16:22
"Ну, вы, ребята, даете!" 10
22.03.2019 12:33
Кэшбэк как новая "фишка" мобильной связи
20.03.2019 10:10
Вся аналитика

Чтиво

26.03.2019 11:49
Личное мнение
Лед тронулся 3
В стране происходит фундаментальное изменение отношений власти и гражданина, государства и избирателя, считает политолог Олег Реут.
Из жизни фруктов 4
19.03.2019 14:09
Никто, кроме нас 1
18.03.2019 12:32
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
архив чтиво

Медиа

"СТОП-КАДР" с Ефимом Овчинниковым на ТНТ-ОНЕГО
22.03.2019 10:22
все фото и видео

Опрос

Нужно ли отдать РПЦ Дом офицеров в Петрозаводске?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»