Жителя Карелии будут судить за причинение физической боли полицейскому

Пьяный мужчина в Олонецкого районе сопротивлялся задержанию и ударил полицейского, который находился при исполнении, сообщили на сайте местного районного суда.

В суд поступило уголовное дело по обвинению 28-летнего жителя Олонецкого района в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении полицейского в момент исполнения последним своих обязанностей.

Из материалов дела следует, что в феврале пьяный мужчина начал сопротивляться задержанию и нанес полицейскому удар, причинив тому физическую боль.

В результате было возбуждено уголовное дело в отношении олончанина, которое рассмотрит суд.