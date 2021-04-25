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Жителя Карелии будут судить за причинение физической боли полицейскому

Новости. Криминал
15:40, 26 Апреля 2021
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
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Пьяный мужчина в Олонецкого районе сопротивлялся задержанию и ударил полицейского, который находился при исполнении, сообщили на сайте местного районного суда.

В суд поступило уголовное дело по обвинению 28-летнего жителя Олонецкого района в применении насилия, не опасного для здоровья, в отношении полицейского в момент исполнения последним своих обязанностей.

Из материалов дела следует, что в феврале пьяный мужчина начал сопротивляться задержанию и нанес полицейскому удар, причинив тому физическую боль.

В результате было возбуждено уголовное дело в отношении олончанина, которое рассмотрит суд.

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Комментарии

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родитель
2021-04-26 16:02:17
Полицейский по закону не может испытывать физическую боль. Только нравственную.
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