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Жителя Карелии, до смерти забившего собутыльника доской и топором, осудили на 9 лет

Новости. Криминал
09:52, 13 Февраля 2020
фото: © Столица на Онего
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Жителя Костомукши осудили за убийство, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ночью 3 октября 2019 года после совместного распития спиртных напитков на дачном участке 46-летний житель Костомукши избил приятеля кулаками, после чего ударил его несколько раз доской по голове и телу, а также обухом топора по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Виновный был задержан сотрудниками полиции, когда в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля возвращался в город после совершения убийства. Он сразу сообщил полицейским, что убил своего знакомого, и показал место преступления.

Житель Карелии неоднократно был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения и за повреждение чужого имущества.

По совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением прав на 3 года.

Ранее двух жителей Карелии отправили в колонию за убийство собутыльника.

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