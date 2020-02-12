Жителя Карелии, до смерти забившего собутыльника доской и топором, осудили на 9 лет

Жителя Костомукши осудили за убийство, сообщили в прокуратуре Карелии.

Ночью 3 октября 2019 года после совместного распития спиртных напитков на дачном участке 46-летний житель Костомукши избил приятеля кулаками, после чего ударил его несколько раз доской по голове и телу, а также обухом топора по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.

Виновный был задержан сотрудниками полиции, когда в нетрезвом состоянии за рулем автомобиля возвращался в город после совершения убийства. Он сразу сообщил полицейским, что убил своего знакомого, и показал место преступления.

Житель Карелии неоднократно был осужден за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения и за повреждение чужого имущества.

По совокупности преступлений виновному назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением прав на 3 года.

Ранее двух жителей Карелии отправили в колонию за убийство собутыльника.