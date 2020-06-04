Жителя Карелии, из-за которого полицейский врезался в забор, отправили в колонию

Жителя Кондопожского района осудили за применение насилия в отношении полицейского, сообщили в прокуратуре Карелии.
В марте мужчина, ранее лишенный водительских прав, сел за руль в состоянии опьянения и превысил скорость. Нарушителя начали преследовать сотрудники полиции.
Жителя Карелии догнали. А когда стали открывать водительскую дверь, тот начал движение.
Полицейский не смог вовремя убрать руку, пробежал несколько метров вслед за автомобилем и врезался в забор.
Когда мужчину остановили, он ударил правоохранителя ногой.
Суд назначил кондопожанину наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.
Ранее пьяный житель Карелии выместил агрессию на полицейском.
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