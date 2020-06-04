Жителя Карелии, из-за которого полицейский врезался в забор, отправили в колонию

Жителя Кондопожского района осудили за применение насилия в отношении полицейского, сообщили в прокуратуре Карелии.

В марте мужчина, ранее лишенный водительских прав, сел за руль в состоянии опьянения и превысил скорость. Нарушителя начали преследовать сотрудники полиции.

Жителя Карелии догнали. А когда стали открывать водительскую дверь, тот начал движение.

Полицейский не смог вовремя убрать руку, пробежал несколько метров вслед за автомобилем и врезался в забор.

Когда мужчину остановили, он ударил правоохранителя ногой.

Суд назначил кондопожанину наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее пьяный житель Карелии выместил агрессию на полицейском.