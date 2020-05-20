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Пьяный житель Карелии выместил агрессию на полицейском

Новости. Криминал
16:16, 21 Мая 2020
фото: © Артем Коротаев/ТАСС
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В Сортавале перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти, сообщили в Следкоме Карелии.

В марте полицейские в Сортавале приехали в одну из квартир, где местный житель избил знакомую. Правоохранители попытались выяснить, что произошло, но пьяный агрессивный мужчина набросился на них и ударил одного из сотрудников.

Нарушителя доставили  в полицию.

Уголовное дело направлено в суд.

39-летнему жителю Карелии грозит до 5 лет лишения свободы. 

Ранее водитель в Карелии набросился на полицейского.

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