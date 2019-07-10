Жителя Карелии лишили прав и приговорили к обязательным работам за пьяную езду

Жителя поселка Шальский поймали пьяным за рулем после ДТП, сообщили в Пудожском районном суде.

Водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД по Пудожскому району провели освидетельствование установили состояние алкогольного опьянения. Подсудимый был отстранен от дальнейшего управления транспортным средством.

В судебном заседании подсудимый признал вину.

Суд приговорил жителя Пудожского района к обязательным работам сроком на 100 часов с лишением права управления автомобилем на 2 года.