Жителя Карелии лишили прав и приговорили к обязательным работам за пьяную езду

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Жителя поселка Шальский поймали пьяным за рулем после ДТП, сообщили в Пудожском районном суде.
Водитель не справился с управлением и совершил съезд в кювет. Прибывшие на место сотрудники ГИБДД по Пудожскому району провели освидетельствование установили состояние алкогольного опьянения. Подсудимый был отстранен от дальнейшего управления транспортным средством.
В судебном заседании подсудимый признал вину.
Суд приговорил жителя Пудожского района к обязательным работам сроком на 100 часов с лишением права управления автомобилем на 2 года.
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