Жителя Карелии лишили свободы за попытку зарезать пасынка

В Медвежьегорском районе мужчина осужден за покушение на убийство пасынка, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что пьяный мужчина поссорился с несовершеннолетним пасынком, схватил кухонный нож и ударил клинком в область грудной клетки.

Подросток оказал активное сопротивление, перехватив руку с ножом, и повалил нападавшего на пол. После чего убежал.

Суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.