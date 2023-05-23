Жителя Карелии, наполовину обгоревшего у костра, вертолетом отправили в Петербург

Мужчина получил ожоги тела на площади 50% и изначально был госпитализирован в Медвежьегорскую ЦРБ.

Как «Столице на Онего» рассказали в пресс-службе Минздрава Карелии, жителя Медвежьегорского района, который получил сильнейшие ожоги, санитарная авиация перевезла в ожоговый центр Санкт-Петербурга.



Напомним, в среду, 31 мая, в МЧС республики поступило сообщение от полицейских о том, что в Медвежьегорской ЦРБ на госпитализации находится местный житель с ожогами 50% тела.



Как нам рассказали в пресс-службе регионального МЧС, мужчина обгорел у костра еще 18 мая.