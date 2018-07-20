Жителя Карелии, не желавшего отрабатывать долги по алиментам, отправили за решетку

В Кондопожском районе арестовали должника по алиментам, сообщили в УФССП Карелии.

У приставов Кондопожского района на исполнении находится документ о взыскании алиментов с местного жителя, который уже очень долго уклоняется от уплаты долга.

Приставы после долгих попыток воззвать должника-алиментщика к совести отправили документы в мировой суд.

Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения и назначил должнику административное наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов.

Тем не менее, по словам приставов, в добровольном порядке гражданин к отбыванию наказания не приступил, тем самым совершил еще одно правонарушение.

Суд пересмотрел решение и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 3 суток.

После ареста мужчина в кратчайшие сроки отбыл наказание по обязательным работам в количестве 100 часов, не нарушая условия и трудовую дисциплину организации, куда был направлен судебным приставом-исполнителем.

Помимо этого, судебный пристав предупредил мужчину, что в случае непринятия мер по погашению задолженности и уплате алиментов в определенный законом срок его привлекут к уголовной ответственности, которая предусматривает реальный срок отбывания наказания в местах лишения свободы до года.