Жителя Карелии оштрафовали за оскорбляющие власть картинки

Жителя поселка Куусиниеми Калевальского района оштрафовали, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Установлено, что 36-летний мужчина "ВКонтакте" разместил несколько изображений, демонстрирующих явное неуважение и оскорбление органов, осуществляющих государственную власть в РФ.

В мае суд признал указанного жителя приграничного района виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Мужчина подал жалобу в Верховный суд Карелии на постановление суда первой инстанции.

17 июня Верховный суд оставил постановление без изменения.

Напомним, в мае к административной ответственности за экстремизм привлечено трое местных жителей.