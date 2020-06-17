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Жителя Карелии оштрафовали за оскорбляющие власть картинки

Новости. Криминал
10:27, 18 Июня 2020
фото: © pixabay.com
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Жителя поселка Куусиниеми Калевальского района оштрафовали, сообщили в пограничном управлении ФСБ.

Установлено, что 36-летний мужчина "ВКонтакте" разместил несколько изображений, демонстрирующих явное неуважение и оскорбление органов, осуществляющих государственную власть в РФ.

В мае суд признал указанного жителя приграничного района виновным и назначил ему штраф в размере 30 тысяч рублей.

Мужчина подал жалобу в Верховный суд Карелии на постановление суда первой инстанции.

17 июня Верховный суд оставил постановление без изменения.

Напомним, в мае к административной ответственности за экстремизм привлечено трое местных жителей.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2020-06-18 11:42:17
Нашли экстремистов , карелов замороженных :)
кир
2020-06-18 11:50:38
Изя, замороженные к замороженным применяют глупые законы, которые не понимают. :)
Ткачев
2020-06-18 11:33:39
ФСБ по А.Шмаеник надеюсь уже начала разработку за слова приведенные в СМИ, демонстрирующих явное неуважение и оскорбление населения.
Элла Фитцжеральд
2020-06-18 10:51:46
Где картинки-то? Где?
Я, может, тоже хочу повозмущаться.
кир
2020-06-18 10:35:56
Это не штраф, а насмешка над здравым смыслом.
Гость
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