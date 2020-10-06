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Жителя Карелии оштрафовали за татуировку с нацистской символикой

Новости. Общество
13:11, 07 Октября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/ Алексей Павлишак
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В Прионежье мужчину оштрафовали за демонстрацию нацистской символики, сообщает полиция Прионежского района.

Житель Прионежья выложил на своей странице в социальной сети свою фотографию с изображением на руке татуировки в виде нацистской символики.

Страница 44-летнего мужчины находилась в свободном доступе, и при мониторинге интернета прокуратура Прионежского района обнаружила фото с нацистской татуировкой.

Действие сельского жителя является административным правонарушением, так как публичная демонстрация нацистской символики запрещена законом и влечет административную ответственность.

Прионежский суд назначил жителю Карелии наказание в виде штрафа в размере 1 тысячи рублей.

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