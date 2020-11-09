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Жителя Карелии, оскорбившего полицейских, ждет уголовное наказание

Новости. Общество
18:20, 09 Ноября 2020
фото: © ИТАР-ТАСС/Сергей Кущь
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В Петрозаводске пьяный мужчина оскорбил полицейских и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, петрозаводчанин в июле в состоянии алкогольного опьянения, будучи задержанным за совершение административного правонарушения, находясь в помещении отдела МВД по Прионежскому району, неоднократно в присутствии посторонних лиц оскорбил двух сотрудников патрульно-постовой службы.

В ходе расследования уголовного дела обвиняемый полностью признал свою вину.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 месяцев, либо обязательных работ на срок до 360 часов, либо исправительных работ на срок до 1 года.

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