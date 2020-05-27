Жителя Карелии осудили за хранение четырех банок взрывчатки

Житель Суоярвского района осужден за незаконное хранение пороха, сообщили в прокуратуре Карелии.

Выяснилось, что 31-летний местный житель нашел возле охотничьего лесного дома четыре банки с порохом массой 273,16 грамма. В заключении эксперта сообщается, что порох является взрывчатым веществом метательного действия.

На протяжении нескольких лет мужчина незаконно переносил и хранил указанные банки с порохом, пока их не обнаружили у него дома в феврале.

Нарушителю назначили наказание в виде лишения свободы сроком на один год условно.



Ранее сообщалось, что житель Петрозаводска предстанет перед судом за контрабанду раритетного оружия.