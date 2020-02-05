Жителя Карелии осудили за избиение односельчанина

Житель Чупы осужден за причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, сообщили в прокуратуре Карелии.

Установлено, что 39-летний местный житель в августе 2019 года зашел в административное здание, где ранее работал, и встретил там 60-летнего односельчаниа с гвоздодером в руках.

Односельчанин рассказал, что работает в местной управляющей компании и по просьбе законного владельца здания проверяет исправность запирающих устройств.



Подсудимый избил мужчину. А в суде свою причастность к совершению преступления отрицал.

Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ.

В настоящее время прокуратурой Лоухского района готовится исковое заявление в суд в интересах государства о взыскании с осужденного расходов на лечение потерпевшего.

Ранее пьяный грабитель ворвался в квартиру петрозаводчанки и избил ее сожителя.