Жителя Карелии отдали под суд за то, что он в пьяном виде оскорбил полицейского

Суд в Сортавале рассмотрит уголовное дело против местного жителя, задержанного магазине в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

В декабре 2022 года в ночное время обвиняемый находился в пьяном виде в одном из магазинов Сортавалы. Сотрудники полиции, прибывшие по вызову, доставили его в медицинское учреждение для прохождения освидетельствования.

«Выражая личную неприязнь к сотрудникам полиции, обвиняемый публично в присутствии посторонних лиц высказал оскорбительные, грубые слова в адрес представителей власти», - сказано в сообщении Следкома.

При проверке личности дебошира выяснилось, что он недавно освободился из мест лишения свободы, находился под административным надзором, но не выполнял наложенные на него ограничения.

Теперь его будут судить по двум статья УК РФ – за уклонение от административного надзора и за публичное оскорбление представителя власти.

