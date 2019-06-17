Жителя Карелии поймали на продаже краденого телефона

Мужчина украл телефон из машины и пытался продать, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Дежурным нарядом Сортавальского отдела вневедомственной охраны задержан 54-летний мужчина, который подозревается в хищении.

15 июня в отдел полиции передал ориентировку с информацией о том, что в кафе на ул. Ленина гражданин, хорошо известный своей причастностью к незаконным деяниям, пытался продать смартфон Caterpillar CAT за 10 тысяч рублей.

В полицию позвонили несостоявшиеся покупатели, которые не захотели связываться с продавцом, не вызывающим доверия. Злоумышленник сбежал, бросив "товар", но группа задержания вневедомственной охраны при отработке территории обнаружила его на ул.Горького и передала полицейским.

Установлено, что телефон несколькими днями ранее был похищен из автомобиля, предварительный ущерб – более 20 тысяч рублей.



В настоящее время по факту сбыта краденого имущества проверкой занимается районное отделение уголовного розыска.