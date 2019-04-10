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Новости. Криминал
14:16, 10 Апреля 2019
фото: © Руслан Шамуков/ТАСС, архив

Жителя Карелии поймали с наркотиками при выходе из поезда

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На севере Карелии пресечен факт незаконного хранения наркотиков в крупном размере, сообщает транспортная полиция.

Стражи порядка задержали 31-летнего жителя Карелии при выходе из поезда Мурманск – Москва на железнодорожной станции Лоухи.

В кармане его куртки оперативники обнаружили и изъяли два свертка с веществом коричневого цвета. Проведенное исследование показало, что изъятая масса является наркотическим средством -  гашиш.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ ("Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере").

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

 

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