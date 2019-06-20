Жителя Карелии посадили в колонию на 7,5 лет за торговлю наркотиками

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У мужчины изъяли более 70 граммов гашиша, сообщили в МВД Карелии.
Уроженец одного из регионов РФ на протяжении последних лет проживал в Кондопоге. По версии следствия, он незаконно реализовывал растительный наркотик на территории города. Покупателей на свой "товар" мужчина искал через знакомых, с клиентами связывался по телефону и передавал наркотик при личной встрече.
Подозреваемый был задержан сотрудниками регионального УФСБ при сбыте 1,5 граммов наркотического средства. В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства мужчины изъято более 70 граммов гашиша – их задержанный намеревался в дальнейшем сбыть.
Суд признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 7,5 лет.
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