Жителя Карелии приговорили почти к трем годам колонии за вытащенную из холодильника еду

Свой приговор услышал житель Муезерского района, опустошивший чужой холодильник, сообщили в местном суде.

Муезерский районный суд рассмотрел уголовное дело по обвинению местного жителя в краже.

Выяснилось, что в ноябре 2021 года мужчина, выпив, отправился ночью к своему знакомому, чтобы одолжить денег. Однако дома никого не оказалось. Мужчина, не растерявшись, вскрыл окна расположенной на 1 этаже квартиры, залез туда, затем открыл холодильники и вынес его содержимое из жилья.

Суд приговорил воришку к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.