Жителя Карелии с тяжелыми ожогами доставили в Петербург на вертолете

Врачи борются за жизнь пациента.

Вечером 22 февраля из Карелии в Северную столицу вертолётом санавиации доставили 59-летнего мужчину, сообщили 78.ru в правоохранительных органах.

Врачи диагностировали у него термический ожог лица II-III степени, трети туловища, верхних дыхательных путей и ожоговый шок.

Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе борются за жизнь пациента. Его состояние оценивают как тяжелое.