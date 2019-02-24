Жителя Карелии с тяжелыми ожогами доставили в Петербург на вертолете

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Врачи борются за жизнь пациента.
Вечером 22 февраля из Карелии в Северную столицу вертолётом санавиации доставили 59-летнего мужчину, сообщили 78.ru в правоохранительных органах.
Врачи диагностировали у него термический ожог лица II-III степени, трети туловища, верхних дыхательных путей и ожоговый шок.
Врачи НИИ скорой помощи имени Джанелидзе борются за жизнь пациента. Его состояние оценивают как тяжелое.
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