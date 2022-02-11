Жителя Карелии с вареньем задержали в магазине

В Олонце мужчина попался на краже варенья в магазине, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

В выходные сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии выезжали на срабатывание тревожных кнопок на охраняемых объектах Олонца и Петрозаводска.

На пункт централизованного наблюдения Олонецкого отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал тревоги из сетевого магазина на улице Урицкого.

Группа задержания по прибытии на охраняемый объект выяснила, что неизвестный гражданин попытался незаметно мимо кассы пронести варенье. Сотрудники Росгвардии установили личность подозреваемого в мелком хищении — им оказался 25-летний житель Карелии. Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.

А в Петрозаводске росгвардейцы выезжали в один из гипермаркетов. Там 36-летний мужчина попался на хищении алкогольной продукции. Гражданина задержали и доставили в отделение полиции.