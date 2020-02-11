Жителя Карелии, случайно убившего вора, оштрафовали

В отношении 29-летнего петрозаводчанина было прекращено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.
По версии следствия, петрозаводчанин, находясь на территории своего придомового участка поймал мужчину, который пытался похитить его имущество.
Горожанин ударил злоумышленника, в результате чего тот упал, ударился головой о камень и получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице.
Суд назначил жителю Петрозаводска штраф на сумму 100 тысяч рублей.
Ранее петрозаводчанина, случайно забивший до смерти приятеля, приговорили к 9 годам тюрьмы.
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