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Жителя Карелии, случайно убившего вора, оштрафовали

Новости. Криминал
14:48, 12 Февраля 2020
фото: © fotolia.ru
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В отношении 29-летнего петрозаводчанина было прекращено уголовное дело, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, петрозаводчанин, находясь на территории своего придомового участка поймал мужчину, который пытался похитить его имущество.

Горожанин ударил злоумышленника, в результате чего тот упал, ударился головой о камень и получил черепно-мозговую травму, от которой скончался в больнице.

Суд назначил жителю Петрозаводска штраф на сумму 100 тысяч рублей.

Ранее петрозаводчанина, случайно забивший до смерти приятеля, приговорили к 9 годам тюрьмы.

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Комментарии

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2020-02-12 15:36:40
Вот и подумаешь, что дороже: 100 тр или стоимость похищенных вещей.
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