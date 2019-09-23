Жителя Карелии со 120 свертками наркотиков арестовали в Воронеже

Полицейские поймали 22-летнего жителя Карелии и его подругу во время закладки, сообщили на сайте МВД Воронежской области.

Полицейские во время патрулирования заметили молодых людей, что-то прячущих возле деревьев.

В ходе личного досмотра в присутствии понятых в карманах верхней одежды злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 120 свертков с накротиками общим весом около 80 г. А из тайника, который они пытались оборудовать с помощью магнита, оперативники извлекли сверток, в котором находилось 2,3 г наркотика.

Стражи порядка арестовали 22-летнего жителя республики Карелия и его 19-летнюю знакомую.

На съемной квартире у них изъяли банковские карты, мобильные телефоны и упаковочные материалы.

Подозреваемые пояснили, что прибыли в Воронеж по указанию своих "кураторов". Часть заработанных денег они переводили родителям в Карелию.

Возбуждено уголовное дело.