Жителя Карелии со 120 свертками наркотиков арестовали в Воронеже

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Полицейские поймали 22-летнего жителя Карелии и его подругу во время закладки, сообщили на сайте МВД Воронежской области.
Полицейские во время патрулирования заметили молодых людей, что-то прячущих возле деревьев.
В ходе личного досмотра в присутствии понятых в карманах верхней одежды злоумышленников полицейские обнаружили и изъяли 120 свертков с накротиками общим весом около 80 г. А из тайника, который они пытались оборудовать с помощью магнита, оперативники извлекли сверток, в котором находилось 2,3 г наркотика.
Стражи порядка арестовали 22-летнего жителя республики Карелия и его 19-летнюю знакомую.
На съемной квартире у них изъяли банковские карты, мобильные телефоны и упаковочные материалы.
Подозреваемые пояснили, что прибыли в Воронеж по указанию своих "кураторов". Часть заработанных денег они переводили родителям в Карелию.
Возбуждено уголовное дело.
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