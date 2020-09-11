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Жителя Карелии уволили из-за нежелания надевать маску на рабочем месте

Новости. Общество
11:00, 12 Сентября 2020
фото: © Владимир Смирнов/ТАСС
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Уволенный работник обратился в суд с иском.

Как сообщается на сайте Костомукшского городского суда, в июле в суд обратился мужчина с иском о восстановлении его на работе в одном из предприятий.

Работодатель уволил мужчину из-за того, что тот нарушил приказ "О мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции" – отказался надевать защитные очки, перчатки и маски.

Ранее он уже дважды был привлечен к дисциплинарной ответственности.

Суд встал на сторону работника предприятия и посчитал, что увольнение произведено с нарушениями.

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