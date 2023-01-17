Жителя Карелии, вместо искупления вины пившего алкоголь, принудили работать

В прокуратуре Карелии сообщили о костомукшанине, которому суд заменил наказание за покушение на грабеж.
Прокуратура Костомукши поддержала замену обязательных работ другим видом наказания для 40-летнего местного жителя.
Как было установлено в суде, с октября по декабрь 2022 года мужчина, приговоренный к обязательным работам в связи с покушением на грабеж, более 8 раз уклонялся от исполнения. Хотя его предупреждали о последствиях, мужчина вместо искупления своей вины с помощью труда пил спиртное.
Предыдущее наказание было заменено на 11 дней принудительных работ, с удержанием 10% зарплаты в счет государства. Место работы, в отличие от прежнего наказания, определит учреждение уголовно-исполнительной системы.
Постановление суда в законную силу не вступило.
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