Жителя Карелии, вместо искупления вины пившего алкоголь, принудили работать

В прокуратуре Карелии сообщили о костомукшанине, которому суд заменил наказание за покушение на грабеж.

Прокуратура Костомукши поддержала замену обязательных работ другим видом наказания для 40-летнего местного жителя.

Как было установлено в суде, с октября по декабрь 2022 года мужчина, приговоренный к обязательным работам в связи с покушением на грабеж, более 8 раз уклонялся от исполнения. Хотя его предупреждали о последствиях, мужчина вместо искупления своей вины с помощью труда пил спиртное.

Предыдущее наказание было заменено на 11 дней принудительных работ, с удержанием 10% зарплаты в счет государства. Место работы, в отличие от прежнего наказания, определит учреждение уголовно-исполнительной системы.

Постановление суда в законную силу не вступило.