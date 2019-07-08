Жителя Карелии, выбросившего котенка из окна на глазах у ребенка, будут судить

В апреле в Костомукше мужчина выбросил котенка из окна в присутствии ребенка, сообщили в прокуратуре Карелии.

По версии следствия, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина рассердился на животное и в присутствии маленького ребёнка выбросил его из окна квартиры на шестом этаже.

Напомним, о жестоком случае написало издание "64 параллель онлайн".

Вечером 21 апреля с шестого этажа общежития по ул. Горняков 2А выбросили 4-месячного котенка. Боня умерла не сразу, дети пытались ей помочь.

Хозяйка котенка сама позвонила волонтерам. Она рыдала и сказала, что была на работе, когда все случилось. Котенка вышвырнул в окно муж за то, что он стал ходить мимо лотка.

По информации прокуратуры, уголовное дело о жестоком обращении с животным направлено в Костомукшский городской суд.