Жителя Карелии заставили оплатить лечение женщины, которую он избил

По иску прокурора осужденный в Прионежском районе возместит государству расходы на лечение потерпевшей, сообщили в прокуратуре Карелии.

По иску прокурора Прионежского района с местного жителя, умышленно в состоянии алкогольного опьянения причинившего вред здоровью своей знакомой, взыскан причиненный этим преступлением вред.

За счет средств бюджета была оплачена стоимость стационарного лечения потерпевшей в больнице в размере свыше 25 тысяч рублей.

В силу того, что по закону средства, затраченные на лечение пострадавших от умышленных преступных действий граждан, подлежат взысканию в доход государства с лиц, совершивших эти преступления, прокурор района обратился с исковым заявлением в суд в интересах Территориального фонда обязательного медицинского страхования Карелии.

Решением мирового судьи судебного участка Прионежского района исковые требования прокурора удовлетворены, с осужденного взысканы расходы, понесенные лечебным учреждением на лечение потерпевшей от преступления.