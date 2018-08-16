Жителя Костомукши избили и ограбили на выходе из такси

Полицейские Костомукши задержали подозреваемых в грабеже местного жителя, сообщает МВД Карелии.

Житель Костомукши вечером 12 августа возвращался домой на такси. Когда он вышел из машины к нему подошли двое мужчин. Высказав недовольство по поводу манеры его общения с водителем, они избили потерпевшего. После этого сели в то же такси и уехали.

Вскоре злоумышленники вернулись и забрали у мужчины мобильник, паспорт и 9 тысяч рублей. О случившемся потерпевший сообщил в полицию.

Сотрудники полиции установили личности нападавших. Ими оказались местные жители 28 и 39 лет. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений и были судимы. В настоящее время оба задержаны.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"). С подозреваемых взята подписка о невыезде.