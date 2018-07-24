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Новости. Общество
18:20, 24 Июля 2018

Жителя Нигерии выдворили из Карелии


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Гражданина Республики Нигерия, который приехал в Россию по паспорту футбольного болельщика, выдворили по решению суда из Карелии.

По данным Костомукшского городского суда, нигериец приехал в Россию 28 июня самолётом по паспорту футбольного болельщика без оформления визы. Далее из Москвы он выехал в Костомукшу для поступления на обучение в местное образовательное учреждение.

Таким образом, мужчина нарушил режим пребывания иностранных граждан на территории РФ, что выразилось в несоответствии заявленной цели им въезда в старну.

"При рассмотрении дела судья пришел к выводу о наличии в действиях К. состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 18.8 КоАП РФ, признал его виновным, назначив наказание в виде административного штрафа с административным выдворением за пределы РФ", - отметили в суде.

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