Жителя Петрозаводска обокрали после потери паспорта

Полицейские Петрозаводска задержали подозреваемого в хищении денег с карты местного жителя, сообщает МВД Карелии.

В дежурную часть Петрозаводска обратился местный житель, который заявил о краже денег. Мужчина потерял паспорт, в котором находилась банковская карта. Вскоре он стал получать сообщения, что его картой кто-то оплачивает товары. Потерпевший заблокировал счет, но к тому времени злоумышленник успел потратить почти 5 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний уроженец Сортавальского района, который в настоящее время проживает в Петрозаводске.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ.