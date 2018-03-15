Жителя Петрозаводска обокрали после потери паспорта

По теме
Загрузка...
Полицейские Петрозаводска задержали подозреваемого в хищении денег с карты местного жителя, сообщает МВД Карелии.
В дежурную часть Петрозаводска обратился местный житель, который заявил о краже денег. Мужчина потерял паспорт, в котором находилась банковская карта. Вскоре он стал получать сообщения, что его картой кто-то оплачивает товары. Потерпевший заблокировал счет, но к тому времени злоумышленник успел потратить почти 5 тысяч рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. Им оказался ранее судимый 35-летний уроженец Сортавальского района, который в настоящее время проживает в Петрозаводске.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст.158 УК РФ.
По теме
Выбор читателей
09.03.2018, 08:35
11.03.2018, 12:45
14.03.2018, 11:01
11.03.2018, 10:41
13.03.2018, 12:46
Аналитика
14.03.2018 11:01
Обществоведение
В Петрозаводске в срочном порядке расселяют аварийный жилой дом №16 по улице Державина, но его обитатели отказываются переезжать.
13.03.2018 12:06
13.03.2018 11:21
05.03.2018 16:39
Чтиво
07.03.2018 13:27
Личное мнение
В начале марта пятеро журналистов из Карелии отправились на Медиафорум ОНФ в Калининград, где и состоялась встреча с президентом России Владимиром Путиным.
06.03.2018 14:05
01.03.2018 12:49
01.03.2018 09:56
Медиа
14.03.2018 15:15
Комментарии