Жителя Петрозаводска, обвиняемого в жестоком убийстве и изнасиловании Дианы Фроловой, признали вменяемым

Обвиняемому в убийстве 26-летней уроженки Олонца Дианы Фроловой Следком Карелии предъявил обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием.

Как стало известно «Столице на Онего», по результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы, проведенной группой специалистов психиатрической больницы № 6 Санкт-Петербурга, обвиняемый в убийстве 26-летней Дианы Фроловой житель Петрозаводска Василий Петров признан вменяемым и, следовательно, подлежащим уголовной ответственности.

По неофициальной информации одного из наших источников в надзорном ведомстве Карелии, на основании итогов проведенных по этому делу многочисленных экспертиз, прежде всего, генетической, Следком республики предъявил 50-летнему Петрову обвинение в убийстве, сопряженном с изнасилованием (ст.105 ч.2 УК России). Наказание за такое особо тяжкое убийство – от 8 лет до пожизненного заключения или смертной казни, которая в России больше не может применяться с 16 апреля 1997 года. По нашим данным, показания по делу Петров по-прежнему не дает.

Расследует это резонансное уголовное дело следователь по особо важным делам Следкома республики Станислав Капралов. Защищает обвиняемого адвокат по назначению Николай Коновалов, ранее работавший следователем прокуратуры Петрозаводска. В настоящее время судья петрозаводского городского суда Татьяна Петина – и это подтвердили в суде, продлила арест обвиняемого Петрова до 14 февраля включительно.

Напомним, что 12 июля в Петрозаводске пропала 26-летняя уроженка Олонецкого района Диана

Фролова. Встревоженные друзья заявили в полицию и самостоятельно стали искать Диану. При этом в квартире пропавшей на Карельском проспекте были обнаружены многочисленные следы крови. А спустя пять дней, 17 июля, тело девушки с явными признаки насильственной смерти было обнаружено полицейскими в лесу около деревни Машезеро Прионежского района, в 29 километрах от Петрозаводска.

А вскоре по подозрению в убийстве был задержан 50-летний житель карельской столицы П., ранее 6 раз судимый, в том числе за сексуальное насилие, грабеж и другие преступления. После освобождения из очередного заключения в марте этого года мужчина проживал в своей квартире на Карельском проспекте с больной матерью. А соседнюю с обвиняемым квартиру, всего за три с небольшим недели до своей страшной смерти, сняла несчастная Диана.

Друзья убитой Дианы создали петицию, в которой просят общественность и суд принять во внимание всю жестокость убийства, а также ранее совершенные обвиняемым преступления, и во избежание дальнейших преступлений и потери очередной человеческой жизни приговорить Петрова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима без дальнейшего помилования.

На 25 января петицию подписали 2417 человек.