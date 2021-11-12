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Жителя поселка Карелии оштрафовали за удары по лицу посетителя кафе

Новости. Криминал
07:40, 27 Декабря 2021
фото: Pixabay

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В Беломорском районе местный житель получил штраф за то, что два раза ударил по лицу посетителя кафе, сообщается в районном суде.

Беломорский районный суд рассмотрел дело об административном правонарушении.

Согласно материалам дела, в июле житель поселка Летнереченский Беломорского района, находясь возле одного из кафе, из личной неприязни умышленно нанес посетителю заведения не менее двух ударов руками по лицу и не менее двух ударов руками по рукам, чем причинил оппоненту физическую боль и телесные повреждения, не причинившие вреда здоровью.

В ходе судебного разбирательства нападвший вину в содеянном не признал, с протоколом не согласился. Не отрицая факт произошедшего между ним и потерпевшим конфликта, пояснил, что побоев посетителю кафе не наносил.

Но данные показания были опровержены доказательствами и объяснениями свидетелей.

Принимая во внимание совокупность доказательств, суд признал жителя поселка виновным в совершении правонарушения и назначил ему штраф в размере 5000 руб.

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