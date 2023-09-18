Управляющая компания неправильно начислила плату жителям аварийного дома в Повенце

Госкомитет по жилищному надзору обязал управляющую компанию сделать перерасчет платы всем собственникам четырехквартирного дома.

Специалисты Госкомитета Карелии по жилищному надзору рассмотрели обращения жителей поселка Повенец.

Было установлено, что Пиндушская управляющая компания нарушила законодательство при начислении платы жильцам.

Так, жителям аварийного дома по улице Копейкина в Повенце неправильно начислили плату за электроэнергию на содержание общедомового имущества.

В аварийных домах законом предусмотрена оплата коммунальных ресурсов по установленному нормативу без учета данных приборов учета, пояснили в Госкомитете.

В итоге Госкомитет обязал управляющую компанию сделать перерасчет платы всем собственникам четырехквартирного дома с сентября по декабрь 2022 года.

Общая сумма перерасчета составила более 22 тысяч рублей.

Ранее мы писали о том, что Госкомитет Карелии по жилищному надзору отреагировал на жалобы жителей Петрозаводска.