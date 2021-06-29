Жителям и гостям Петрозаводска покажут «Растения глазами художников»

Восемнадцать мастеров ботанического искусства представят свои работы в карельской столице.

Так, 1 июля в Городском выставочном зале станет доступна экспозиция «Растения глазами художников». На площадке впервые в Карелии представят редкий для сегодняшнего времени жанр ботанического искусства. Он предполагает не только художественное мастерство авторов, но и их знание морфологии растений. Бескомпромиссная точность в изображении должна позволять безошибочно определить представителя флоры на полотне.

Направление существует со времён Средневековья. На протяжении веков оно имело, в том числе, и прикладную роль.

«Эпоха цифровых технологий и лёгкого тиражирования изображений не оттеснила ботаническую живопись, — отметила куратор выставки, член Творческого союза художников России и Ассоциации ботанических художников Нидерландов Ирина Голубева. — В XXI веке художники больше внимания уделяют эстетической компоненте изображения: оригинальности композиций, цветовым решениям, совмещению различных техник, „освежая“ строгую ботаническую иллюстрацию, привнося в неё сюжет и настроение».

На выставке «Растения глазами художников» в Петрозаводске представят свои работы 18 мастеров ботанического искусства из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Сочи, Самары, Симферополя и Алма-Аты. Среди них — Юлия Барминова, Марина Гальченко, Ирина Голубева, Ольга Гудзера, Екатерина Зеленская, Ольга Земскова, Лариса Капранчикова, Мария Коншина, Екатерина Косушкина, Линда Крицкая, Елена Куткина, Ольга Ловыгина, Ирина Максименко, Евгения Михайлова, Лилия Михайлова, Александра Сланова, Ксения Тихомирова и Светлана Чернышева.

Открытие и пресс-показ состоятся в городском выставочном зале 1 июля в 16.00. Посетителям экспозиция будет доступна до 14 августа. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию и иметь средства индивидуальной защиты.

Дополнительные подробности можно найти в группе и на сайте Г. З. Справки по телефону: +7 (8142) 78-16-50.