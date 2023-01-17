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Жителям Карелии напомнили, куда обращаться для уборки снега во дворах

Новости. Общество
17:13, 20 Января 2023
фото: © Госкомитет по жилищному надзору

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Решить этот вопрос можно, не выходя из дома

Госкомитет по жилищному надзору объясняет, как понять, кто отвечает за уборку придомовых территорий, и как обратиться в ответственную организацию.

Для начала нужно определить, кто отвечает за состояние вашего двора. Если дворовая территория размежевана, и ее границы определены, то она считается общедомовым имуществом. Содержание общедомового имущества — задача управляющей компании или Т. Ж. Их контакты можно найти в квитанциях на оплату ЖКУ, на информационных стендах в подъездах и сайте ГИС ЖКХ.

Если придомовая территория не размежевана и не установлены ее границы, ответственность за порядок лежит на местной администрации. В таком случае следует обращаться в ЕДДС или орган местного самоуправления.

Если после ваших обращений в управляющие организации ситуация не изменилась, можно пожаловаться в Госкомитет по жилищному надзору.

Обратиться в Госкомитет можно двумя способами. Первый — лично (с паспортом) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 4, каб.27. Второй — онлайн через портал ГИС ЖКХ. В этом случае вам даже не придется выходить из дома, а отправленное обращение пройдет автоматическую регистрацию.

Госкомитет по жилищному надзору не проводит надзорных мероприятий по сообщениям в соцсетях, однако инспекторы помогают, обратившимся в группу во Вконтакте наладить взаимодействие с управляющей компанией для решения проблемы.

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