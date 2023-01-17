Жителям Карелии напомнили, куда обращаться для уборки снега во дворах

Решить этот вопрос можно, не выходя из дома

Госкомитет по жилищному надзору объясняет, как понять, кто отвечает за уборку придомовых территорий, и как обратиться в ответственную организацию.

Для начала нужно определить, кто отвечает за состояние вашего двора. Если дворовая территория размежевана, и ее границы определены, то она считается общедомовым имуществом. Содержание общедомового имущества — задача управляющей компании или Т. Ж. Их контакты можно найти в квитанциях на оплату ЖКУ, на информационных стендах в подъездах и сайте ГИС ЖКХ.

Если придомовая территория не размежевана и не установлены ее границы, ответственность за порядок лежит на местной администрации. В таком случае следует обращаться в ЕДДС или орган местного самоуправления.

Если после ваших обращений в управляющие организации ситуация не изменилась, можно пожаловаться в Госкомитет по жилищному надзору.

Обратиться в Госкомитет можно двумя способами. Первый — лично (с паспортом) по адресу: г. Петрозаводск, ул. Фридриха Энгельса, д. 4, каб.27. Второй — онлайн через портал ГИС ЖКХ. В этом случае вам даже не придется выходить из дома, а отправленное обращение пройдет автоматическую регистрацию.

Госкомитет по жилищному надзору не проводит надзорных мероприятий по сообщениям в соцсетях, однако инспекторы помогают, обратившимся в группу во Вконтакте наладить взаимодействие с управляющей компанией для решения проблемы.