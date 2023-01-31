Жителям Карелии напомнили об особенностях заключения соцконтрактов на открытие своего дела

На материальную помощь могут претендовать люди с доходом ниже прожиточного минимума.

В Карелии успешно реализуется программа предоставления материальной помощи гражданам на открытие бизнеса. В 2022 году были заключены сразу 1 281 социальный контракт. В Министерстве социальной защиты Карелии напомнили жителям республики, как оформить и получить денежную поддержку.

В первую очередь для заключения соцконтракта нужно иметь доход ниже прожиточного минимума. Расчет производится с учетом трех последних месяцев перед подачей документов.

Получить выплату могут начинающие предприниматели, которые находятся на разных стадиях реализации своего дела. Деньги предоставляют как тем, кто только начинает погружаться в сферу бизнеса, так и тем, кто уже оформил идею и ищет рынки сбыта.

Максимальный размер единоразовой поддержки равен 350 тыс. рублей. Также можно оформить оплату на обучение до 30 тыс. рублей.



Полученные от правительства Карелии деньги возвращать назад в бюджет не придется. При этом важно, чтобы средства ушли на прописанные в контракте цели.

Для заключения соцконтракта на открытие собственного дела нужно обратиться в отделение Центра социальной работы по месту жительства.