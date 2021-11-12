Жителей Карелии предупредили, что случится, если они откликнутся на предложения о работе в Финляндии

Появившиеся в последнее время в социальных сетях объявления о наборе почтальонов для работы в Финляндии, размещают, скорее всего, мошенники.

Такое предупреждение разместил один из подписчиков группы «Подслушано в ПТЗ» Вконтакте.

По его словам, кандидатам на вакансии почтальонов в различные финские города обещают жилье и заманчивые условия работы.

«Народ, это развод! Вы переводите деньги за оформление бумаг, и... ждёте отрицательного решения. Шустрые „предприниматели“ состояния делают на таких афёрах. В объявлениях номер телефона ватсап указан финский, в Финляндии карточку препайд (предоплаченная карта prepaid card — прим. ред.) на телефон можно без документов купить в любом киоске. Будьте осторожны. Не кормите мошенников!», — предупредил автор поста.