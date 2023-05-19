Жителям Карелии объяснят, как бесплатно довести газопровод до участка

На сайте нового проекта можно найти карту догазификации, задать вопросы и узнать последние новости по теме.

В России запущен информационный проект «Газ в каждый дом», посвященный программе социальной догазификации – бесплатного доведения газопровода до земельного участка. Разработали его «Единая Россия», «Газпром межрегионгаз» и «Московский комсомолец».

На сайте будут публиковать не только новости, но и комментарии экспертов, статьи и другую полезную информацию. Главная задача проекта – наглядно показать, как в стране проходит программа догазификации. Вопросы можно задавать через форму обратной связи.

«Важно, чтобы люди могли узнать, как подать заявку в программу, насколько эта процедура сегодня удобна и проста, какие категории граждан попадают под меры соцподдержки при социальной догазификации», - отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Один из разделов сайта – карта догазификации. Из нее, например, можно узнать, что в Карелии на начало июня принято 2 130 заявок и уже заключено 1 855 договора на подведение газа к домохозяйствам. Всего на сегодня в республике выполнено 474 заявки до границ земельных участков.

В разделе «Новости» один из последних материалов тоже посвящен нашей республике, а точнее – проектам газопровода «Волхов – Сегежа - Костомукша» и магистральному газопроводу «Север-Центр» для газификации севера Карелии. В Лоухский, Кемский и Беломорский районы голубое топливо должно прийти к 2029 году, работа начинается уже сейчас. Это дополнительные инвестиции, налоги и рабочие места, отмечает глава республики Артур Парфенчиков.

В этом году в регионе начинается также строительство двух газораспределительных станций в Ихале и Сортавале. В Питкяранте такая станция уже построена, скоро начнется подключение газа в районе.

Напомним, в 2021 году президент России Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Подать заявку на социальную догазификацию можно на портале Госуслуг и через отделения МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаз» и сайты операторов газификации. Партия также предложила расширить меры поддержки льготников при социальной газификации, распространив их на всю страну и стандартизировав стоимость минимального набора оборудования для ряда категорий граждан.

За исполнение поручения о подключении домовладений отвечают главы регионов, которые по инициативе «Единой России» возглавляют штабы по газификации. Также по инициативе «Единой России» социальную догазификацию распространили на домовладения с несколькими квартирами и на социальные объекты.