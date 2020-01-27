Жителям Карелии ответят на вопросы пенсионного законодательства

Заместитель управляющего Отделения ПФР ответит на вопросы граждан по телефону "горячей линии", сообщили в пресс-службе ОПФР по Карелии.
Во вторник, 28 января, отделение Пенсионного фонда проводит "горячую линию" по основным вопросам пенсионного законодательства.
На вопросы жителей Петрозаводска и республики ответит заместитель управляющего отделением Юлия Валерьевна Ермакова.
Звоните с 11.00 до 13.00 по телефону в Петрозаводске: (8142) 79-55-00.
Напомним, началось перечисление социальных доплат к пенсиям малоимущих пенсионеров в Карелии.
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