Жителям Карелии перечислили вакансии с зарплатой более 100 тысяч рублей

Специалисты назвали профессии с самой высокой и самой низкой зарплатой в республике.

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru проанализировали рынок труда Карелии, составив список самых оплачиваемых профессий.

Возглавляет этот список IT-директор с зарплатой 350 тысяч рублей. Кроме тог, много готовы платить топ-менеджерам: технический директор (от 215 тысяч рублей), операционный директор (более 150 тысяч), начальник производства (100 тысяч), финансовый директор (150 тысяч рублей).

Кроме того, в топ-15 вошли и представители рабочих профессий: инженер ПНР (более 250 тысяч рублей), сварщик (более 110 тысяч), оператор станков с ЧПУ (от 110 тысяч геодезист (от 100 рублей).

Кроме того, специалисты составили и своеобразный антирейтинг профессий с наименьшей зарплатой. Одни из самых низких зарплат предлагали дворникам (20 тысяч рублей), специалистам техподдержки (24 тысячи), хостес (30 тысяч).

Ранее в Россельхозе Карелии рассказали о планируемом увеличении зарплат лесникам.