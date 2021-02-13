Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Реального победителя опроса "Столицы на Онего" о будущем главе Петрозаводска выявить невозможно 14
13.02.2021 19:16
В Карелии врачи борются за жизнь семи крайне тяжелых пациентов с COVID-19 1
Сегодня 10:33
Какие ситуации у банкомата могут плохо кончиться: эксперты дали советы, чего нельзя делать 7
13.02.2021 19:40
Финансовые эксперты объяснили, почему они против ликвидации Пенсионного фонда 5
13.02.2021 20:40
В Петрозаводске 19-летний молодой человек ночью напал на пенсионера и отобрал сумку с деньгами 10
Сегодня 11:14
Одиннадцать пожарных пытались ночью спасти деревянный дом на севере Карелии (ВИДЕО) 1
Сегодня 09:55

Жителям Карелии позволят узаконить гаражи

Новости. Общество
16:26, 14 Февраля 2021
фото: Администрация Петрозаводска
Загрузка...

Закон о гаражной амнистии должен упростить процедуру оформления прав собственности на капитальные постройки в старых гаражных кооперативах, члены которых массово обращаются в суды в Карелии.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии. Новый закон позволит защитить права граждан, которые стали владельцами гаражей еще в советские времена. Им выдавали гаражи от государства, организаций, где они работали, или как членам кооперативов, но акты о вводе объектов в эксплуатацию не оформлялись. В результате зарегистрировать право собственности на такой гараж нельзя. Добиться положительного решения собственники могли только через суд. В Карелии такая практика приобрела для членов кооперативов массовый характер. А гаражных кооперативов в республике немало – зарегистрированных в налоговой около тысячи.

Законопроект позволит легализовать только те гаражи, которые построены на принадлежащих муниципалитетам земельных участках до 2004 года. Именно тогда в силу вступил Градостроительный кодекс.  И это должны быть только капитальные строения. На так называемые "ракушки" и ржавую рухлядь амнистия не распространяется.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.02.2021, 15:41
Минздрав объяснил причину смерти жителя Карелии после прививки от коронавируса
12.02.2021, 13:21
Кого бы вы назначили главой Петрозаводска? (ОПРОС)
07.02.2021, 14:52
Жители деревни Суйсарь выступили против возобновления работы форелевого хозяйства на Онежском озере
11.02.2021, 06:40
Умер мужчина, которого в центре Петрозаводска 14 января сбил экскаватор (ВИДЕО)
07.02.2021, 16:24
"В Карелии довольно долго зрело недовольство"
07.02.2021, 18:40
Необычное небесное явление запечатлели на трассе в Карелии (ВИДЕО)

Аналитика

11.02.2021 12:50
Обществоведение
Костная клиника: что делать, когда болят суставы
За 17 лет "Костная клиника" стала не только одной из ведущих ортопедических клиник на Северо-Западе, но и исключительным центром, где помогают избежать серьёзных операций и вернуть здоровье и молодость суставам.
"Проблемы энергетики Карелии никому в одиночку не решить…" 7
11.02.2021 12:44
Миллиарды на помощь отстающему 6
10.02.2021 16:53
Кто попадет под гаражную амнистию?
09.02.2021 16:08
Бюджетный дефицит погрузил Карелию в долги 12
09.02.2021 13:05
Вся аналитика

Чтиво

12.02.2021 14:00
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
Клиника доброго стоматолога 3
09.02.2021 09:07
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»