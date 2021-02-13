Жителям Карелии позволят узаконить гаражи

Закон о гаражной амнистии должен упростить процедуру оформления прав собственности на капитальные постройки в старых гаражных кооперативах, члены которых массово обращаются в суды в Карелии.

В конце января Госдума приняла в первом чтении законопроект о гаражной амнистии. Новый закон позволит защитить права граждан, которые стали владельцами гаражей еще в советские времена. Им выдавали гаражи от государства, организаций, где они работали, или как членам кооперативов, но акты о вводе объектов в эксплуатацию не оформлялись. В результате зарегистрировать право собственности на такой гараж нельзя. Добиться положительного решения собственники могли только через суд. В Карелии такая практика приобрела для членов кооперативов массовый характер. А гаражных кооперативов в республике немало – зарегистрированных в налоговой около тысячи.

Законопроект позволит легализовать только те гаражи, которые построены на принадлежащих муниципалитетам земельных участках до 2004 года. Именно тогда в силу вступил Градостроительный кодекс. И это должны быть только капитальные строения. На так называемые "ракушки" и ржавую рухлядь амнистия не распространяется.

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