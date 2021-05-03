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Жителям Карелии предлагают на лето взять четверолапого охранника на дачу (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:43, 04 Мая 2021
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Приют для животных предлагает дачникам взять на лето собачку.

Как сообщается в паблике «Медвежьегорск Online», приют «Право на жизнь» предлагает дачникам сотрудничество.

«Начинается дачный сезон! Многие уезжают на дачи на все лето, много приезжих с других регионов, предпочитающих провести летнее время в нашем живописном краю, в Карелии! Приют "Право на жизнь" предлагает сотрудничество: летняя передержка наших питомцев (по договору, с возвратом в приют), кураторство, с возможностью забирать животное на выходные, на дачу (по договору)», - сообщается в паблике приюта.

Как говорят организаторы: и вам приятно, с вами будет друг, охранник, и при этом не надо думать в конце сезона, куда деть собачку или котика, и нашим питомцам будет польза общение с людьми, адаптация к окружающему миру.

Собаки в приюте разные – от больших до маленьких, взрослые и щенки.

Всех желающих взять на летнюю передержку собаку ждут в приюте «Право на жизнь». Тел. 89535315524.

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Комментарии

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наташка
2021-05-04 13:20:29
Чтобы тявкал ночами. Соседям очень понравится
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