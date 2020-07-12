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Жителям Карелии предлагают поехать в Чечню и зарабатывать от 40 тысяч руб. в месяц

Новости. Общество
16:41, 12 Июля 2020
фото: © Максим Слуцкий/ТАСС, архив
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Управление Росгвардии по Карелии приглашает на военную службу по контракту в войсках национальной гвардии РФ на территории Чеченской Республики.

Военная служба будет проходить в городе Грозный.

Требования к кандидатам:

- возраст - от 19 до 35 лет;

- отсутствие судимости (привлечения к уголовной ответственности);

- образование - не ниже основного (общего) - 9 классов;

- физическая развитость;

- кандидат не должен быть ранее уволенным по негативным основаниям из войск национальной гвардии или министерства обороны Российской Федерации.

Предпочтение отдается кандидатам, имеющих категории водительских прав С, D, E или переподготовку по вождению БТР, БМП и других видов техники.

Условия прохождения службы и социальные гарантии:

- денежное довольствие от 40 тысяч рублей и выше;

- проживание в казарменных помещениях (комнаты по 3-4 человека);

- перспектива получения жилья (за счет накопительно-ипотечной системы);

- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;

- возможность получения бесплатного образования;

- страхование жизни и здоровья; пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги

Желающие могут обращаться по адресу: Управление Росгвардии по республике Карелия, г. Петрозаводск, ул. Советская д.22, тел: 8(8142)35-35-77.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Старик
2020-07-12 17:38:55
С образованием 9 классов! Понятен будущий "уровень" гвардии!?!
новый
2020-07-12 17:51:09
Старик, тебя не возьмут, у тебя недержание. Тщедушен и слаб
zanoza
2020-07-12 18:19:08
новый, так и тебя не возьмут, ты же с головой не дружишь.
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