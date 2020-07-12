Жителям Карелии предлагают поехать в Чечню и зарабатывать от 40 тысяч руб. в месяц

Управление Росгвардии по Карелии приглашает на военную службу по контракту в войсках национальной гвардии РФ на территории Чеченской Республики.
Военная служба будет проходить в городе Грозный.
Требования к кандидатам:
- возраст - от 19 до 35 лет;
- отсутствие судимости (привлечения к уголовной ответственности);
- образование - не ниже основного (общего) - 9 классов;
- физическая развитость;
- кандидат не должен быть ранее уволенным по негативным основаниям из войск национальной гвардии или министерства обороны Российской Федерации.
Предпочтение отдается кандидатам, имеющих категории водительских прав С, D, E или переподготовку по вождению БТР, БМП и других видов техники.
Условия прохождения службы и социальные гарантии:
- денежное довольствие от 40 тысяч рублей и выше;
- проживание в казарменных помещениях (комнаты по 3-4 человека);
- перспектива получения жилья (за счет накопительно-ипотечной системы);
- бесплатное медицинское, вещевое и продовольственное обеспечение;
- возможность получения бесплатного образования;
- страхование жизни и здоровья; пенсионное обеспечение после 20 лет выслуги
Желающие могут обращаться по адресу: Управление Росгвардии по республике Карелия, г. Петрозаводск, ул. Советская д.22, тел: 8(8142)35-35-77.
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